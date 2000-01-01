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`Путин сказал, что если б не я - Израиль воевал бы с РФ` | Фото:25.12 18:13   MIGnews.com

"Путин сказал, что если бы не я - Израиль воевал бы с РФ"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал редкое интервью для СМИ в преддверии праймериз для руководства "Ликуда".

Об этом сообщает Times of Israel.

В нем Нетаниягу снова высказался о том, что достижения в Израиле за последние время были возможны благодаря его руководству. Премьер-министр также заявил, что президент России Владимир Путин сказал ему, что если бы он, Нетаниягу, не был премьер-министром - Израиль был бы воевал с Россией.

"Этого удалось избежать только потому, что мы встречаемся каждые несколько месяцев", - заявил он.

Помимо этого, Нетаниягу назвал "абсурдным" решение российского суда о сроке заключения израильтянки Наамы Иссахар в тюрьму на 7,5 лет за перевозку нескольких грамм каннабиса во время транзита в московском аэропорту. Он выразил надежду, что Путин предоставит ей условно-досрочное освобождение.

Нетаниягу, тем не менее, уклонился от некоторых вопросов. Например, будет ли он просить Кнессет предоставить ему иммунитет от судебного преследования по трем делам о коррупции, и будет ли он продолжать председательствовать в партии "Ликуд", даже если Высокий суд вынесет решение о том, что он не может сформировать правительство из-за уголовных обвинений.


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