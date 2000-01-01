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Ганц: предложение Саара - моральное банкротство | Фото:25.12 17:36   MIGnews.com

Ганц: предложение Саара - моральное банкротство

Лидер партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц назвал "моральным банкротством" предложение депутат "Ликуда" Гидеона Саара назначить премьер-министра Биньямина Нетаниягу президентом страны, если Саар выиграет праймериз.

Нетаниягу обвиняется в коррупции по трем делам, включая взяточничество.

"Эта моральная гниль должна быть искоренена", - сказал Ганц на собрании фракции в Кнессете. "Ликуд определенно не может возглавлять государство Израиль в это время."

"Что касается того, может ли лицо, которому предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, принять мандат на формирование правительства, ответ ясен: нет", - добавил он. "Ни в моральном плане, ни в отношении практических последствий. Мы оставим юридические соображения генеральному прокурору и судам и будем уважать их решение независимо от их решения."


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