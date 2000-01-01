25.12 17:02 MIGnews.com

Беннетт: Гаага - дом современного антисемитизма

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И. о. министра обороны Нафтали Беннетт подверг критике Международный уголовный суд в Гааге за то, что он начал расследование предполагаемых военных преступлений Израиля, назвав его "питательной средой для современного антисемитизма".Выступая на церемонии окончания военного пилотного курса Армии обороны Израиля, Беннетт сказал: "Когда вы отправляетесь на миссию по ликвидации наших врагов, вы сталкиваетесь с огромным давлением. В последние дни этому давлению был добавлен новый аспект - МУС в Гааге. Это не должно вас сдерживать.""Вы защищаете нас, мы будем защищать вас. Ни один солдат или командир не будет удерживаться от защиты жизни своего народа и семьи из-за лицемерного суда в Гааге.""Гаага является питательной средой для современного антисемитизма. МУС поощряет террор. Теперь, когда это ясно, мы должны относиться к нему как к таковому. Мы будем бороться с террором, как будто Гаага отсутствует, и будем бороться с Гаагой, как будто террора нет."