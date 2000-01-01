25.12 16:00 MIGnews.com

Иран проведет совместные учения с Россией и Китаем

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Вооруженные силы Ирана проведут совместные четырехдневные военно-морские учения с Россией и Китаем в северной части Индийского океана. Об этом сообщает Times of Israel.Это будут первые такие трехсторонние учения и пройдут они в субботу. Тегеран стремится расширить военное сотрудничество с Пекином и Москвой на фоне беспрецедентных экономических санкций со стороны Вашингтона. Визиты в Иран российских и китайских военно-морских представителей также активизировались в последние годы.Представитель иранских военных генерал Абольфазл Шекарчи заявил, что совместные маневры, направленные на укрепление региональной безопасности, будут простираться до Оманского моря.Учения рассматриваются как ответ на недавние маневры США с Саудовской Аравией, в которых также принимал участие Китай. После недавней эскалации напряженности в Персидском заливе, включая нападения на нефтяные суда и НПЗ Саудовской Аравии США направили ряд американских войск в регион.