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В Иране снова отключат интернет из-за протестов | Фото:25.12 15:28   MIGnews.com

В Иране снова отключат интернет из-за протестов

Власти Ирана отключат интернет в некоторых частях страны из-за нового раунда антиправительственных акций протеста, запланированных на завтра.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой полуофициальное информационное агентство ILNA.

В сообщении цитируется информированный источник в Министерстве связи и информационных технологий, в котором говорится, что "органы безопасности" заблокируют доступ к Интернету в провинциях Альборз, Курдистан и Зенджан в центральном и западном Иране и на юге Фарса.

Также, вполне возможно, под ограничения попадут и другие области, говорится в отчете.

В прошлом месяце Тегеран уже прибегал к подобной тактике борьбы с протестами, которые возникли из-за повышения цен на бензин.


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