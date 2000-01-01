В Иране снова отключат интернет из-за протестов

Власти Ирана отключат интернет в некоторых частях страны из-за нового раунда антиправительственных акций протеста, запланированных на завтра.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой полуофициальное информационное агентство ILNA.
В сообщении цитируется информированный источник в Министерстве связи и информационных технологий, в котором говорится, что "органы безопасности" заблокируют доступ к Интернету в провинциях Альборз, Курдистан и Зенджан в центральном и западном Иране и на юге Фарса.
Также, вполне возможно, под ограничения попадут и другие области, говорится в отчете.
В прошлом месяце Тегеран уже прибегал к подобной тактике борьбы с протестами, которые возникли из-за повышения цен на бензин.