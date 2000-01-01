25.12 13:23 MIGnews.com

Кохави: атакуем Иран, жаль что этого не делают другие

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Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Авив Кохави выступил на конференции “ЦАХАЛ и израильское общество” в Междисциплинарном Центре Герцлии.Кохави заявил: “Война - это крайнее средство, но война - также и решение, и военная операция - это решение. В тех случаях, когда все дипломатические средства исчерпаны, возмездие является решением. Война - решение и наивысшая цель, к которой армия должна готова. Ядро любой войны, на которую мы выходим - самозащита. Если мы дошли до этого последнего шага, мы будем находиться в наивысшей моральной позиции. Мы применим всю мощь ЦАХАЛа против зон городской застройки врага”.Кохави подчеркнул: “Террористическая организация ХАМАС в последние годы была сфокусирована на одной центральной цели - улучшении экономического состояния Газы. Мы прошли через стабильное лето, было очень немного пожаров, множество других феноменов, с которыми мы сталкивались ранее - под нашим контролем. Стремление ХАМАСа - не допустить ухудшения, и этому мешал только Исламский джихад и специфически Баха Абу аль-Ата. Он регулярно организовывал террористические атаки. 90% атак в прошлом году было делом его рук”.Кохави сказал: "ХАМАС уклонялся от войны с Исламским джихадом - и это за него сделали мы. Сегодня существует возможность, потому что ХАМАС может диктовать агенду, курс событий в Газе, и нам сегодня помогают египтяне. В ответ на улучшение безопасности в районе границы мы будем наращивать объемы помощи Газе”.Кохави также прокомментировал иранскую проблему: “Иран изменил свою политику в последний год. Он стал куда более агрессивным и атакует преимущественно государства Залива. Нет реакции, нет возмездия и нет сдерживания против тех акций, которые предприняли иранцы”.Начальник Генштаба добавил: “С другой стороны, они многократно пытались действовать и против нас, они изменили политику и в отношении нас - но мы отвечаем, и мы продолжим отвечать. Несмотря на это мы понимаем, что те, кто находится к востоку от нас сделали свой выбор - и не отвечают. Из-за этого у иранцев растет чувство их возможностей и вседозволенности. В свете этого нельзя сказать, что ограниченная конфронтация с Ираном лежит за рамками возможного. И мы к этому готовимся”.Кохави подчеркнул: "Было бы лучше, если бы не были одиноки в нашей работе против них, но таковы реалии - на настоящий момент. Мы продолжим - предусмотрительно, ответственно и усердно - но иранцы не могут рассчитывать на то, что им удастся укрепиться здесь или даже на севере Ирака. Сегодня Иран - наш непосредственный враг”.