25.12 12:37 MIGnews.com

Яир Лапид: А если народ решит перевешать всех черкесов?

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Лидер партии Еш Атид и лидер блока Кахоль Лаван, сын известного израильского политика Томи Лапида, суперзвезда израильского ТВ господин Яир Лапид высказал свое отношение к принципу народовластия.Лапид опубликовал пост в фейсбук, озаглавленный “А если народ решит перевешать всех черкесов?”Пост гласит: “Я заранее извиняюсь перед всеми черкесами - замечательными израильскими гражданами. Это просто пример того, каким странным и натянутым может оказаться применение поговорки “В демократии решает только народ”. В лучшем случае, речь идет о полном невежестве в отношении природы демократии. В худшем - и мы говорим о худшем - речь идет о попытке демократию свергнуть. Так давайте пойдем к самому началу. Демократия создана для правления большинства. Но не только. Демократия также - и набор законов. Без законов, люди могут собраться на площади и решить, что отныне они не платят налогов. Определенно, это будет “волей народа”. Никто нас не любит платить налоги. Проблема в том, что через неделю люди начнут умирать в больницах, школы закроют, а ЦАХАЛ будет проигрывать войны, потому что у него не будет вооружений. “Воля народа” - не выражение демократии, но постоянная отговорка для людей, которые пытаются за ней спрятаться. Даже в Соединенных Штатах, величайшей демократии в истории, белые расисты использовали “волю народа” когда вынуждали к расовой сегрегации черных. Они объясняли, что народ может пострадать, если белый будет сидеть рядом с черным автобусе. Правда, что неправильно, но такова воля народа. Это заняло некоторое время, но в Америка в конце концов вспомнила, что такое демократия - и демократия это верховенство закона. Цель законов - гарантировать нашу защиту. От тирании, от насилия, от людей, которые не считаются ни с кем, кто не принадлежит к их группе. Тот, кто отвечает за исполнение этих законов - судейская система. Любой, кто предлагает эти законы игнорировать - враг демократии”.