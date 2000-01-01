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Гидеон Саар: Нетаниягу меня обидел, но я пойду на праймериз 25.12 09:38   MIGnews.com

Гидеон Саар: Нетаниягу меня обидел, но я пойду на праймериз

бывший министр внутренних дел Израиля Гидеон Саар опубликовал заявление в связи с предстоящими выборами.

Саар пишет: “Я верю в то, что мой успех на праймериз поможет Ликуду победить нат выборах. Премьер-министр обидел меня, но это в настоящий момент не имеет значение, общее - важнее личного”.

Саар также прокомментировал решение своей супруги, Геулы, уйти с должности ведущей корпорации КАН: “Геула приняла смелое решение, и оно отражает ее внутреннюю сущность. Ей это было непросто после 30 лет работы в новостях. Я думаю, что она хочет облегчить жизнь мне и помочь по дому - я и сам принял такое решение несколько лет назад”.


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