25.12 09:38 MIGnews.com

Гидеон Саар: Нетаниягу меня обидел, но я пойду на праймериз

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бывший министр внутренних дел Израиля Гидеон Саар опубликовал заявление в связи с предстоящими выборами.Саар пишет: “Я верю в то, что мой успех на праймериз поможет Ликуду победить нат выборах. Премьер-министр обидел меня, но это в настоящий момент не имеет значение, общее - важнее личного”.Саар также прокомментировал решение своей супруги, Геулы, уйти с должности ведущей корпорации КАН: “Геула приняла смелое решение, и оно отражает ее внутреннюю сущность. Ей это было непросто после 30 лет работы в новостях. Я думаю, что она хочет облегчить жизнь мне и помочь по дому - я и сам принял такое решение несколько лет назад”.