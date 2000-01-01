Профессор Амир Хецрони метит в Кнессет в составе Аводы

Хецрони известен своими атаками против поселенцев, правых, мизрахи и Закона о Возвращении.
Хецрони, узнав о выборах, издал твит: “Я член партии, и я останусь членом партии даже после того, как Габай завершит свою провальную карьеру и вернется туда, откуда пришел. Я добьюсь того, чтобы правые окаменелости, все еще ходящие на сборы ЦАХАЛа, типа Эйтана кабеля остались вне Кнессета”.
В прошлом Хецрони пытался принять участие в праймериз Аводы, но тогдашний лидер партии, Ицхак Герцог, этого не допустил.