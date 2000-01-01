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25.12 07:28   MIGnews.com

Глава ШАБАС: я ухожу, а заменить меня некем

Глава службы управления тюрем Израиля генерал полиции Офра Клингер объявила о том, что как и планировала ранее, уходит в отставку с 31 декабря.

Генерал Клингер также отметила: “Поскольку было принято решение о роспуске кнессета и правительства, невозможно назначить нового начальника ШАБАС на постоянной основе”.

Генерал Клингер также выразила надежду на то, что министр общественной безопасности Гилад Эрдан в ближайшее время назовет имя временно исполняющего обязанности главы ШАБАС.


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