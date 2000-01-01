25.12 07:04 MIGnews.com

Опрос: триумф Нетаниягу, Сионистский Лагерь разваливается

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Газета Маарив провела опрос общественного мнения - немедленно после того, как было принято решение о роспуске Кнессета и выборах в апреле.Опрос проведен Институтом Политических Исследований Менахема Лазара.Согласно данным опроса, если выборы пройдут сегодня, Ликуд получит 30 мандатов - как и на предыдущих выборах.Второй самой крупной политической партией станет список бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛа Бени Ганца, которому предрекают 13 мандатов. По данным опроса прошлого месяца ганц должен был получить 16 мандатов. Ганц, по теории Лазара, в прошлом отбирал у Ликуда два-три мандата, но после нападок ,высказанных Мири Регев и ее критики поведения Ганца во время операции “Нерушимая Скала” популярность бывшего начальника Генштаба несколько снизилась.Третьей крупнейшей партией в Кнессете станет Еш Атид Яира Лапида с 12 мандатами (вместо нынешних 11). Еврейский Дом получит 11 мандатов - по сравнению с 8 нынешними. Объединенный Арабский Список получит 11 мандатов.Политическая инициатива Бени Ганца приведет к распаду Сионистского Лагеря, который получит 9 депутатских мандатов, по сравнению с нынешними 24.. Яадут А-Тора получит семь депутатских мест - на один мандат больше, чем в нынешнем Кнессете.Партия Моше Кахлона Кулану понесет серьезные потери - и опустится до 6 мандатов с нынешних 10. Мерец и новая партия Орли Леви-Абукасис получат по шесть мандатов, НДИ - пять, ШАС - четыре.Опрос демонстрирует, что Нетаниягу победит на выборах и сможет создать коалицию с 63 мандатами - и потенциально расширить ее за счет новых партий Бени Ганца или Орли Леви-Абукасис.В опросе принимали участие 502 человека. Максимальная ошибка опроса - 4,2%.