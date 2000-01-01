26.12 05:08 MIGnews.com

Швейцария возглавит Форум ОБСЕ по безопасности

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Швейцария с 1 января 2019 года возьмет на себя функции четырехмесячного председательства в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.По ее словам, эта функция перешла к Швейцарии в порядке живой очереди и продлится четыре месяца.За это время представители страны в ОБСЕ планируют поднять ряд тем, касающихся вопросов глобальной безопасности.В частности, речь идет о совершенствовании механизмов контроля за оборотом легкого стрелкового оружия.По словам Бэрисвиль, эта тема не утратила своего значения с учетом того, что во многих странах-членах ОБСЕ все еще на складах без соответствующей охраны находится огромное количество такого оружия, а также большие запасы боеприпасов.Вторая тема, которую собирается поднять Швейцария, касается частных военных компаний (ЧВК).Также высказываются надежды на возобновление переговорного процесса в области контроля над вооружениями и разоружением.