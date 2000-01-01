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Пингвины в зоне риска из-за Brexit 25.12 23:13   MIGnews.com

Пингвины в зоне риска из-за Brexit

Выход Британии из ЕС ставит под угрозу европейские программы по сохранению пингвинов.

Британские заморские территории являются домом для большого количества пингвинов, и Британия ответственна за сохранность этих птиц больше чем любая другая страна в мире.

Группы защиты дикой природы в Великобритании и ее заморских территориях утверждают о своей "острой обеспокоенности" относительно будущего финансируемых ЕС проектов сохранения видов в Британии и ее территориях за рубежом.

По их словам, британский департамент окружающей среды не высказал никаких обязательств по финансированию программ после 2020 года, когда завершится переходный период для Brexit и это будет иметь ужасные последствия для исчезающих видов, пишет Politico.

В британском правительстве утверждают, что страна и так взяла на себя лидерство в плане сохранения окружающей среды и важных видов.


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