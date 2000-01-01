25.12 21:42 MIGnews.com

Нетаниягу может прервать визит в Бразилию

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Премьер Биньямин Нетаниягу может сократить свой пятидневный визит в Бразилию из-за политических событий в Израиле, говорится в его заявлении.Планируется, что Нетаниягу отправится в Рио-де-Жанейро 27 декабря, где он проведет первую двустороннюю встречу с недавно избранным Жаиром Болсонаро и встретится с представителями еврейской общины, пишет TimesOfIsrael.В понедельник, 31 декабря, премьер-министр вылетит в столицу Бразилиа для участия в инаугурации президента на следующий день.Он должен присутствовать на церемониях в Президентском дворце, МИДе и в Национальном конгрессе.