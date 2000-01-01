25.12 20:44 MIGnews.com

Опросы: партия Ганца все еще уступает Ликуду

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Согласно информации 10 канала, если бы выборы состоялись сегодня: Ликуд получил бы 30 мест; Йеш Атид - 15; Сионистский лагерь - 12; Объединенный (арабский) список - 12; Еврейский Дом - 10; Партия Орли Леви-Абукасис - 8; Исраэль Бейтену, Яхадут ха-Тора и Мерец - все получат 7; Кулану и Шас - 6.Ганц как лидер партии Ликуд - 27 мест, партия Ганца - 15, и Еш Атид - 12.По словам представителей сети, если Ганц объединится с Йеш Атидом, вместе они смогут выиграть 26 мест против 27 у Ликуда, пишет TimesOfIsrael.Левоцентристский блок в целом, похоже, готов выиграть всего 54 места - этого недостаточно, чтобы объединить коалицию.Согласно Hadashot TV, с Ганцем: Ликуд получит 29 мест, партия Ганца получит 16 мест, Объединенный (арабский) список получит 12 мест, Сионистский лагерь получит 11 мест, как и Йеш Атид.Если Ганц примкнет к Сионистскому лагерю, Ликуд получит 31 место, а альянс получит 25, говорится. Йеш Атид выиграл бы 11 мест по такому сценарию.Большинство респондентов (52%) не хотят, чтобы Биньямин вновь стал премьером, а 34% поддерживают его кандидатуру.