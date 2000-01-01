26.12 06:18 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Опрос: триумф Нетаниягу, Сионистский Лагерь разваливается
Газета Маарив провела опрос общественного мнения - немедленно после того, как было принято решение о роспуске Кнессета и выборах в апреле.
Эта работа, за которую в Израиле платят больше всего
Портал allJobs опубликовал доклад о состоянии трудового рынка в Израиле.
Шок на страховом рынке: Глава Мигдаль подал в отставку
Председатель правления крупнейшей израильской страховой компании, Мигдаль, Одед Сариг подал в отставку.
Обвал на израильских биржах: Кто спасся?
Газета Маарив опубликовала материал о том, что израильские олигархи успели вывести деньги из акций собственных бизнесов - накануне биржевого обвала.
Снег и дожди: в Израиль возвращается зима
Начиная с вечера 25 декабря, в Израиль возвращается зима.
Шели Яхимович испытала большое облегчение
Член Кнессета от партии Авода Шели Яхимович приветствовала грядущие выборы.
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