25.12 22:08 MIGnews.com

Джуди Мозес будет участвовать в выборах

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Джуди Мозес, бывшая супруга бывшего министра Сильвана Шалома, сообщила о своем намерении заняться политической деятельностью.Джуди поведала своим почитателям в твиттере о том, что “взвешивает возможность” создания собственной партии для участия в выборах в Кнессет. Джуди ничего не сообщает о своей политической платформе.Джуди также пишет о том, что несколько партий предложили ей гарантированное место в своих списках на выборах в Кнессет.