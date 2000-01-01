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Джуди Мозес будет участвовать в выборах 25.12 22:08   MIGnews.com

Джуди Мозес будет участвовать в выборах

Джуди Мозес, бывшая супруга бывшего министра Сильвана Шалома, сообщила о своем намерении заняться политической деятельностью.

Джуди поведала своим почитателям в твиттере о том, что “взвешивает возможность” создания собственной партии для участия в выборах в Кнессет. Джуди ничего не сообщает о своей политической платформе.

Джуди также пишет о том, что несколько партий предложили ей гарантированное место в своих списках на выборах в Кнессет.


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