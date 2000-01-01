25.12 19:37 MIGnews.com

Закон НДИ утвержден

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Сегодня на пленарном заседании Кнессета в окончательном чтении был утвержден законопроект депутата от партии «Наш дом Израиль» Одеда Форера о борьбе с террором. Согласно новому закону, лица, осужденные за террористическую деятельность, лишаются права на условно-досрочное освобождение.Одед Форер отметил, что партии НДИ удалось перед самым роспуском Кнессета добиться того, чтобы террористы были лишены важнейшего послабления, предоставляемого осужденным едва ли не автоматически. Тем самым, по словам депутата, пресечена постыдная практика досрочного освобождения кровожадных убийц.Закон, разработанный Одедом Форером и утвержденный сегодня Кнессетом, лишает права на досрочное освобождение террористов, осужденных за убийство и пособничество убийству. Закон принят 27 голосами против 6, и отныне заносится в Свод Законов Государства Израиль.«Особенно радует, что нам удалось провести этот важнейший закон буквально в последний момент работы Кнессета. Это по-настоящему радостная новость для всех родных и близких жертв террора. Осознание того, что убийцам и пособникам убийц их родных могут так запросто скостить треть срока наказания, несомненно, было мучительным для людей, чьи родные пали от руки террористов. Кроме того, мы убеждены, что этот закон станет еще одним кирпичиком в стене противостояния террору, и еще одним аргументом в пользу отказа от злодеяний тем, кто вынашивают кровавые планы. Важно понимать, что террорист, идущий на свое черное дело, посягает не на кого-то конкретно, а на все израильское общество и государство. Потому он должен нести всю тяжесть наказания без каких бы то ни было поблажек и надежд на таковые. Принятие этого закона в последние дни и часы работы Кнессета – крупный и важный успех фракции НДИ», - подчеркнул Одед Форер.