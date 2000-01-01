Глава МИД Турции поедет в Москву обсуждать уход США из Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил во вторник о намерении отправиться в Россию, чтобы обсудить процесс вывода войск США из Сирии, передает ТАСС.
"Я поеду в Россию, чтобы оценить процесс вывода войск [США из Сирии]", - приводит газета Haberturk слова министра.
Дата его визита при этом не уточняется.
Кроме того, Чавушоглу заявил, что "Турция и США договорились завершить реализацию дорожной карты по [сирийскому] Манбиджу до вывода американских войск из Сирии". Глава МИД республики также подчеркнул, что "если Франция захочет сохранить военное присутствие в Сирии для защиты террористов из СНС [курдские формирования "Силы народной самообороны"], то это не пойдет на пользу ни Франции, ни самим СНС".