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26.12 00:25   MIGnews.com

Глава МИД Турции поедет в Москву обсуждать уход США из Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил во вторник о намерении отправиться в Россию, чтобы обсудить процесс вывода войск США из Сирии, передает ТАСС.

"Я поеду в Россию, чтобы оценить процесс вывода войск [США из Сирии]", - приводит газета Haberturk слова министра.

Дата его визита при этом не уточняется.

Кроме того, Чавушоглу заявил, что "Турция и США договорились завершить реализацию дорожной карты по [сирийскому] Манбиджу до вывода американских войск из Сирии". Глава МИД республики также подчеркнул, что "если Франция захочет сохранить военное присутствие в Сирии для защиты террористов из СНС [курдские формирования "Силы народной самообороны"], то это не пойдет на пользу ни Франции, ни самим СНС".


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