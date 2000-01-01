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Кнессет : террористы не подлежат досрочному освобождению 25.12 18:29   MIGnews.com

Кнессет : террористы не подлежат досрочному освобождению

В последние часы перед роспуском Кнессет одобрил закон, согласно которому лица, осужденные за террористическую деятельность не подлежат досрочному освобождению.

Законопроект был внесен на рассмотрение Кнессета депутатом НДИ Одедом Форером.

Закон устанавливает, что террористы, осужденные за убийства или за пособничество в убийстве не подлежат досрочному освобождению.

Таким образом, предотвращена возможность того, чтобы комитет по досрочному освобождению начал рассматривать дела террористов, отсидевших две трети срока.

Одед Форер подчеркнул: “За минуту до роспуска нам удалось гарантировать справедливость для семей, потерявших самое дорогое, что, конечно, не облегчит их чувств. Но мы воздвигли еще один камень в стене борьбы с террором, и усилили сдерживание для тех, кто теперь будет знать  - надеяться на раннее освобождение не приходится. Такой человек должен отбыть весь своей срок, ибо очевидно, что он не имеет шанса на реабилитацию”.


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