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25.12 16:53   MIGnews.com

Опрос: Ликуд может не переживать из-за альянса Ганца-Лапида

Согласно опросу, проведенному новостным агентством Walla среди 521 респондента, партия Лику» получит прогнозируемые 32 места в 120-местном парламенте. Далее последует Йеш Атид с 17 мастами, Еврейский дом с 12-ю, Сионистский лагерь и Объединенный (арабский) список с 11-ю, Мерец и Яхадут ха-Тора - по 8 человек, Исраэль Бейтену и Кулану - по 6 человек, партия Орли Леви-Абукасиса, набравшая пять мест, и Шас - четыре.

Добавление партии бывшего шефа ЦАХАЛа Бенни Ганца в список не сильно изменило перспективы Ликуда, предоставив ему 31 место по сравнению с 14-ю Ганца, а затем Йеш Атид с 12-ю.

Если Йеш Атид и Ганц объединят свои усилия, опрос показал, что он приблизится к Ликуду, но все равно не сможет выиграть - с 26 местами против 31 у правящей партии, пишет TimesOfIsrael.


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