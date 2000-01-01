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Турция : Франция ничего не выиграет в Сирии 25.12 14:31   MIGnews.com

Турция : Франция ничего не выиграет в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что “Франция ничего не выиграет”, пытаясь защитить курдские силы в Сирии.

Чавушоглу заявил: “Если Франция останется в Сирии для того, чтобы гарантировать будущее Сирии - отлично, но если для того, чтобы защитить эти милиции - она ничего не выиграет”.

Внезапное решение президента Трампа вывести 2000 американских солдат из Сирии потрясло западных союзников, но Франция заявила, что ее небольшой контингент в  Сирии останется. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что “союзники должны быть такими, чтобы на них можно было положиться”.


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