25.12 14:31 MIGnews.com

Турция : Франция ничего не выиграет в Сирии

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что “Франция ничего не выиграет”, пытаясь защитить курдские силы в Сирии.Чавушоглу заявил: “Если Франция останется в Сирии для того, чтобы гарантировать будущее Сирии - отлично, но если для того, чтобы защитить эти милиции - она ничего не выиграет”.Внезапное решение президента Трампа вывести 2000 американских солдат из Сирии потрясло западных союзников, но Франция заявила, что ее небольшой контингент в Сирии останется. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что “союзники должны быть такими, чтобы на них можно было положиться”.