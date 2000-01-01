25.12 14:15 MIGnews.com

Вопросы и ответы. Нетаниягу начал избирательную кампанию

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу начал предвыборную кампанию на заседании фракции Ликуда 24 декабря - немедленно после объявления о роспуске Кнессета.Вопреки привычному формату, Нетаниягу остался после того, как сделал свое заявление, и позволил присутствовавшим журналистам задавать ему вопросы. Он пошутил, что “не будет слишком разборчив”, но избегал прямых ответов на вопросы о расследованиях против него.Первый вопрос, заданный Нетаниягу - о том, почему полтора месяца назад он ни в коем случае не хотел расформировывать коалицию, но с легкостью согласился на это вчера.Нетаниягу ответил: “ Полтора месяца назад я сказал, что это - чувствительный вопрос. Я тогда не мог сказать то, что вы знаете сегодня, мы были на пороге уничтожения системы террористических тоннелей “Хизбаллы”. Я не слил, и никто не слил, и мы подготовили полный спектр реакций на план “Хизбаллы”, несколько лет готовившей вторжение в Галилею. Сегодня мы идем на выборы с тем, чтобы получить ясный мандат нашему правительству - сделать все, что необходимо для обеспечения безопасности Израиля, для израильской экономики, и для израильского общества”.После этого Нетаниягу спросили, не боится ли он того, что правое правительство потерпит поражение. Он ответил: “Это зависит от избирателей. Я думаю, что они понимают, что нами сделано для Государства Израиль. Они видят все эти краны, они путешествуют по миру, они видят, что творится в мире, и что происходит в Израиле. Они видят все эти чудеса, они видят,то, что мы стараемся сделать для Государства Израиль. Я не говорю, что все с этим согласны, но я уверен в том, что большая часть - да”.На вопрос о том, как он отнесся к решению Яира Лапида не голосовать за закон о призыве Нетаниягу ответил: “Величайшим гимнастом и иллюзионистом всех времен и народов был Гарри Гудини, и он был евреем. Он мог извиваться в любых положениях, выходить из забитого гвоздями ящика, брошенного на дно реки. Я думаю, что Лапид открыл в себе качества Гудини, и у него достаточно навыков чтобы выйти из этой сложной ситуации, Он сказал, что его главная цель - поддержать этот закон, а теперь он отказался. Пусть сам объясняет на языке Гудини”.