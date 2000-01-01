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Эли Ишай: Дери препятствует единству мизрахим 25.12 13:02   MIGnews.com

Эли Ишай: Дери препятствует единству мизрахим

Бывший лидер партии ШАС и бывший министр внутренних дел Израиля Эли Ишай выступил с серьезными обвинениями в адрес Арье Дери.

Эли Ишай напомнил о том, что раввин Мазуз два года назад предложил соглашение о примирении между ШАС и партией Ишая, Яхад. Целью подобного соглашения было объединить усилия ультра-ортодоксальной сефардской публики с целью получения наибольшего количества депутатских мандатов для этой объединенной платформы.

Ишай утверждает: “К несчастью, и вопреки мнению все сефардской публики, Дери выступает против подобного соглашения”.

Ишай говорит: “Когда вы видите конвульсии ШАСа на избирательных участках, когда вы осознаете, что партия может быть даже не преодолеет избирательный барьер - ваша боль только увеличивается. И несмотря на это, Дери продолжает угрожать самому существованию ШАС - с учетом того, что в таких условиях избиратели Яхад никогда не проголосуют за него”.

Ишай также объявил о том, что Яхад примет участие в выборах - несмотря на то, что во время прошлой избирательной кампании партии не удалось преодолеть избирательный барьер.


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