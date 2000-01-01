25.12 13:46 MIGnews.com

Юваль Штайниц: Еш Атид может оказаться в будущей коалиции

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Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц поделился своими размышлениями о грядущих выборах с ведущими радио 103FM.Юваль Штайниц заявил: “Вся история с выборами - это закон о призыве и зигзагах Еш Атид. Еш Атид обязались поддержать этот закон, но неожиданно Лапид нашел причины отказаться от этого обещания. Операция в Ливане заканчивается и потому сейчас - хорошее время идти на выбор”.Штайниц подчеркнул: “Мы идем на выборы, и это не будет легко. Мы много добились под руководством Нетаниягу за прошедшие годы. Возможно, что что-то пойдет и легче. я надеюсь, что Еш Атид поддержат, в конце концов этот закон. Я предполагаю, что если Еш Атид преодолеют избирательный барьер, они даже смогут сидеть в новой коалиции. зависит, сколько мандатов они получат”.