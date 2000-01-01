25.12 12:06 MIGnews.com

Инон Магаль может вернуться в политику

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Бывший депутат Кнессета, ныне ведущей ежедневного шоу на радио 103FM, Инон Магаль, сообщил о том, что рассматривает вероятность своего возвращения в политику.Аната Давидов, ведущая вместе с ним утреннюю программу спросила: “Как долго ты еще здесь останешься?”Магаль ответил: “Правда в том, что… Что я не знаю. Я все проверяю заново каждый день. Я не тот человек, который все планирует наперед. Я открыт для предложений. Я открываю дверь а уж потом думаю - заходить, не заходить. Я был редактором walla, позвонил Нафтали Беннет, и я сказал себе - да что может в конце концов случится?”Магаль говорит, что нынешнее предложение поступило ему не от Беннета. На вопрос Давидов: “Так ты его примешь или нет?” Магаль ответил: “Я должен взвешивать свои шаги”.Во время прошлых выборов Магаль прошел в списке Еврейского Дома. Его обвинили в фейсбуке в секс-атаках.Журналистка портала Рахель Ротнер обвинила Магаля в сексуальных домогательствах – в замечаниях откровенного характера, и в том, что он хватал ее за зад.Магаль ушел в отставку и из политической жизни. Прокуратура Тель-Авива позднее закрыла против него дела - за отсутствием вины и “из отсутствия общественного интереса”.