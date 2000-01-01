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Инон Магаль может вернуться в политику 25.12 12:06   MIGnews.com

Инон Магаль может вернуться в политику

Бывший депутат Кнессета, ныне ведущей ежедневного шоу на радио 103FM, Инон Магаль, сообщил о том, что рассматривает вероятность своего возвращения в политику.

Аната Давидов, ведущая вместе с ним утреннюю программу спросила: “Как долго ты еще здесь останешься?”

Магаль ответил: “Правда в том, что… Что я не знаю. Я все проверяю заново каждый день. Я не тот человек, который все планирует наперед. Я открыт для предложений. Я открываю дверь а уж потом думаю - заходить, не заходить. Я был редактором walla, позвонил Нафтали Беннет, и я сказал себе - да что может в конце концов случится?”

Магаль говорит, что нынешнее предложение поступило ему не от Беннета. На вопрос Давидов: “Так ты его примешь или нет?” Магаль ответил: “Я должен взвешивать свои шаги”.

Во время прошлых выборов Магаль прошел в списке Еврейского Дома. Его обвинили в фейсбуке в секс-атаках.

Журналистка портала Рахель Ротнер обвинила Магаля в сексуальных домогательствах – в замечаниях откровенного характера, и в том, что он хватал ее за зад.

Магаль ушел в отставку и из политической жизни. Прокуратура Тель-Авива позднее закрыла против него дела - за отсутствием вины и “из отсутствия общественного интереса”.


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