25.12 11:25 MIGnews.com

Шели Яхимович испытала большое облегчение

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Член Кнессета от партии Авода Шели Яхимович приветствовала грядущие выборы.Яхимович сообщила: “Чувство очень большого облегчения. Мы дошли до ситуации, в которой правительство порабощено и мобилизовано на криминальные нужды премьера - в то время, как против него ведется расследование по обвинению во взяточничестве. Мы стали свидетелями самого циничного использования государственных ресурсов, беспрецедентного мародерства и атаки против судебной системы. В такой обстановке полной потери всякой морали и демонтажа всех систем нет иного варианта, как идти на выборы. Премьер-министр вчера написал, что Бен Каспит упал ниже всякой планки. Я просто больше не могу терпеть. Когда премьер-министр утрачивает самообладание и начинает орать как последний тролль в сети, вы осознаете, что у всей страны есть большая проблема”.