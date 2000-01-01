25.12 10:43 MIGnews.com

Репатрианты возмущены закрытием крупнейшего частного ульпана

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Это произошло 21 ноября. Ничто не предвещало неприятностей. Шли учебные занятия. Открывались новые группы. 500 будущих учеников оформляли документы. Но вдруг Министерство алии и интеграции приняло решение, возмутившее тысячи новых репатриантов – о немедленном прекращении финансирования самого крупного и популярного частного ульпана для страну новых граждан страны, работавшего по программе "Ваучер", - "Ульпан шели".Это было как гром среди ясного неба. Ульпан участвовал в программе "Ваучер" с самого ее начала, уже около трех лет. На данный момент в нём обучается более 2400 учеников, трудится 150 учителей и 30 административных работников, большая часть из которых, как и ученики, являются новыми репатриантами из разных стран, в большинстве своем - с территории бывшего Советского Союза. 500 классов было открыто в 28 городах Израиля, кроме того "Ульпан шели" имеет 9 постоянных филиалов. И вдруг кто-то решил это все уничтожить.Напомним, что проект "Ваучер" позволяет новым репатриантам, помимо городского ульпана, получить еще полностью оплаченный Министерством алии и интеграции частный ульпан нужного им уровня.В хорошо себя зарекомендовавший "Ульпан шели" обращались очень многие из тех кому было положено обучение. Он успешно соревновался с конкурентами, открывал классы по всей стране, максимально близко к месту жительства репатриантов и в удобные для них часы, обеспечивал высокий уровень преподавания. Занятия начинались, если в группу записывалось хотя бы 4 человека. Часто только «Ульпан шели» мог дать ответ там, где другие его не давали, в городах, где репатриантов было не так много, чтобы создавать для них классы. Например, в Эйлате и Ашдоде, где новые курсы в городских ульпанах открывались редко и учеников не разделяли по уровням владения языком. По нашей оценке, около 60% репатриантов, которым было положено обучение по программе "Ваучер", выбирали "Ульпан шели".И вот теперь, в результате решения министерства, не только новые граждане страны не смогут эффективно изучать иврит, но и десятки людей, тоже в основном репатриантов нашей «алии», останутся без работы.Вот лишь несколько свидетельств преподавателя и учеников ульпана.Преподаватель Игорь Зискин:"Лично для меня, преподавателя иврита с более чем 30-летним стажем, кандидата филологических наук, репатриировавшегося в Израиль с семьей менее двух лет назад, увольнение означает потерю большей части семейного дохода. Я никак не ожидал, что решение министерства так ударит по моей жизни и по жизням многих моих коллег. Но несравненно более серьезной потерей для израильского общества в целом будет невозможность для большого количества репатриантов пройти качественное обучение ивриту, что существенно замедлит темпы их интеграции в израильском обществе".Полина Рыжикова, ученица из Ашдода:"В "Ульпан шели" индивидуальный подход к каждому человеку. Даже если человек не уверен в себе, учитель приложит все усилия, чтобы дать вдохновение и шанс своему ученику поверить в себя, прилагая куда больше сил, чем от него требуется по обязанностям. И у них это очень хорошо получается. Я благодарна своей учительнице Сате, и не против проходить обучение в дальнейшем с ней. Поэтому я надеюсь, что Министерство алии и интеграции пересмотрит своё решение о прекращении субсидирования обучения репатриантов в "Ульпан шели." Не надо лишать людей последней надежды".Игорь Петров из Кфар-Сабы:"Об учебе в "Ульпане Шели" могу дать только положительные отзывы:1. Он оказался единственным из всего списка контрактников, который смог организовать класс вблизи места моего проживания.2. Преподаватель - выше всяких похвал. Действующий университетский педагог, интересная, неравнодушная, неформальная, учились не только по учебникам, но и по подготовленным ей специально для нашей группы материалам.3. Идеальная маленькая группа - всего 4 человека. Всем доставалась куча внимания. Программа была индивидуально скроена под нашу группу, уровень которой оказался между "бет" и "гимель".4. Со стороны менеджеров по вопросам организации все было очень четко, а по вопросам оплаты - ещё и бережно".Сотрудники «Ульпан шели» побывали в кнессете на заседании Комиссии по алие и абсорбции. Директор «Ульпан шели» Руди Хаюн объяснил серьезность последствий решения министерства о немедленном прекращении финансирования, которое было принято без предупреждения, руководствуясь, по его утверждению, ошибочными претензиями.Когда открывался "Ульпан шели", его целью было – донести иврит до каждого нового репатрианта, даже если он живет в самом отдаленном уголке Израиля. Дать ему возможность учить иврит, где и когда ему удобно, совмещая этот процесс с работой.«Говорят о том, как помочь новым репатриантам, и в то же время закрывают крупнейший ульпан иврита в Израиле», - подытожил Руди Хаюн, директор "Ульпан шели" на заседании комиссии в кнессете.Представители министерства алии и интеграции, присутствовавшие на заседании комиссии, не смогли ответить на поставленные вопросы, поэтому было назначено еще одно заседание по данной проблеме, которое состоится в кнессете во вторник 25 декабря.После первого обсуждения в комиссии ее председатель, депутат кнессета Авраам Нагоса, немедленно направил письмо премьер-министру через главу его канцелярии г-на Йоава Горовица, с просьбой распорядиться о замораживании всех процессов по закрытию "Ульпан шели" до следующего слушания.Надеемся, что Министерство алии и интеграции отменит это решение, не идущее на пользу тем, о ком оно призвано заботится.