25.12 10:57 MIGnews.com

Ливни: "Резолюция СБ ООН - личный провал и вина Нетаниягу"

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Ципи Ливни, бывший министр иностранных дел Израиля, раскритиковала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, назвав резолюцию "его личным провалом", и потребовала, чтобы он ушел в отставку."Антиизраильская резолюция СБ ООН - личный провал и вина Нетаниягу. Премьер-министр Нетаниягу рисковал будущим государства Израиль, продал безопасность страны ради нескольких мандатов Еврейского дома. Премьер-министр Нетаниягу знал и понимал возможные последствия и даже сам говорил, что закон о легализации форпостов приведет к антиизраильской резолюции в Совете Безопасности ООН и в Международный трибунал в Гааге. Он знал это и все равно пошел на поводу у крайне правых. Он не справляется. Он должен уйти", - заявила Ливни.