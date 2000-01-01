Ливни: "Резолюция СБ ООН - личный провал и вина Нетаниягу"
Ципи Ливни, бывший министр иностранных дел Израиля, раскритиковала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, назвав резолюцию "его личным провалом", и потребовала, чтобы он ушел в отставку.
"Антиизраильская резолюция СБ ООН - личный провал и вина Нетаниягу. Премьер-министр Нетаниягу рисковал будущим государства Израиль, продал безопасность страны ради нескольких мандатов Еврейского дома. Премьер-министр Нетаниягу знал и понимал возможные последствия и даже сам говорил, что закон о легализации форпостов приведет к антиизраильской резолюции в Совете Безопасности ООН и в Международный трибунал в Гааге. Он знал это и все равно пошел на поводу у крайне правых. Он не справляется. Он должен уйти", - заявила Ливни.