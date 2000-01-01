Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






flickr 25.12 10:57   MIGnews.com

Ливни: "Резолюция СБ ООН - личный провал и вина Нетаниягу"

Ципи Ливни, бывший министр иностранных дел Израиля, раскритиковала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, назвав резолюцию "его личным провалом", и потребовала, чтобы он ушел в отставку.

"Антиизраильская резолюция СБ ООН - личный провал и вина Нетаниягу. Премьер-министр Нетаниягу рисковал будущим государства Израиль, продал безопасность страны ради нескольких мандатов Еврейского дома. Премьер-министр Нетаниягу знал и понимал возможные последствия и даже сам говорил, что закон о легализации форпостов приведет к антиизраильской резолюции в Совете Безопасности ООН и в Международный трибунал в Гааге. Он знал это и все равно пошел на поводу у крайне правых. Он не справляется. Он должен уйти", - заявила Ливни.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:55
Нетаниягу ждет объяснений от послов стран-членов СБ ООН
18:35
Иерусалим: задержана арабка, планировавшая нападения с ножом
18:13
Новая Зеландия: евреи призывают не закрывать посольство
17:55
Папа Франциск призвал Израиль и ПА к перемирию
17:46
Нетаниягу отменил встречу с главой правительства Британии
17:25
Ночные автобусы во время Хануки и в новогоднюю ночь
17:20
Иностранные лидеры шлют России соболезнования
17:15
Израильтяне не верят политикам
16:58
Угонщикам самолета на Мальте предъявили обвинения
16:50
Крушение Ту-154: основные версии
16:45
Анкара: Убийство посла РФ и попытка переворота связаны
16:31
Египет подтвердил арест продюсера “Аль-Джазиры”
15:55
Елизавета II пропустит рождественскую службу в церкви
15:45
После кризиса: Израильтяне и Эль-Аль
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus