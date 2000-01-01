25.12 09:58 MIGnews.com

Яир Лапид: "Израилю необходим министр иностранных дел"

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"Решение, принятое вчера Советoм Безопасности ООН является несправедливым, опасным, и Израиль не может согласиться с ним. Я работал все эти дни вместе с правительством, говорил с представителями Белого дома, общался с иностранными СМИ, с нашими друзьями в мире в попытке блокировать данную резолюцию, но ООН больше даже не скрывает свою враждебность по отношению к Израилю. Уходящий Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун признал это открыто на прошлой неделе. Вчерашнее решение Собеза ООН является актом лицемерия... Вместе с тем, недопустима и ситуация, когда ни одно государство, к нашему удивлению, не выступает в нашу поддержку. Так внешнюю политику не ведут", - заявил в субботу (24.12) на пресс-конференции лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.Лапид подверг резкой критике внешнеполитическую деятельность правительства Израиля и потребовал незамедлительно назначить министра иностранных дел на полную ставку с тем, чтобы дать возможность еврейскому государству вернуть себе инициативу на внешнеполитической арене: "Последние два года Нетаниягу снова и снова пытался объяснить нам, что администрация Обамы настроена враждебно по отношение к нему... То, что произошло вчера, - это полных крах данной теории. Драма в том, что вчера высказались против не только Соединенные Штаты. Ни одна страна в мире - ни одна! - не согласна с израильским правительством. Мы получили нулевую поддержку во время голосования. Мы были удивлены. Мы были застигнуты врасплох. Но мы не можем себе позволить, чтобы нас удивляли подобным образом. Как ЦАХАЛ не может себе позволить, чтобы солдат кто-то "удивил" на границе, так и правительство не может допустить подобных удивительных сюрпризов на мировой арене. Я предупреждал о том, что подобный сценарий возможен, в течение трех лет. В том числе, кабинет министров. Но у нас по- прежнему нет плана действий, нет упорядоченной деятельности на международной арене. Есть что-то невнятное, полностью подчиненное внутренним политическим интересам. Таким образом мы и пришли к сегодняшней ситуации..."По словам Лапида, в первую очередь необходимо назначить министра иностранных дел. Сам он ответил, что не претендует на эту должность, однако отметил, в действующем правительстве достаточно подготовленных специалистов, способных эффективно вести эту работу.Пресс-служба фракции "Eш Атид"