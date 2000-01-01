25.12 09:51 MIGnews.com

Дани Данон: Палестинцы понимают неэффективность резолюции

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Посол Израиля в ООН Дани Данон дал интервью в воскресенье утром, 25 декабря, израильской радиостанции Reshet Bet, в ходе которого сделал заявление по поводу последней резолюции ООН против строительства поселений в Израиле."Если бы США не воздержались при голосовании, другие страны последовали бы этому примеру и отвергли бы резолюцию против Израиля", - заявил Данон."Палестинцы тоже понимают, что этот шаг в Совете Безопасности ООН является неэффективным и мотивы, которые спровоцировали его, не практичны", - добавил он с желанием выразить свою надежду на то, что все изменится, когда новоизбранный президент США Дональд Трамп вступит в должность в январе."Я надеюсь, что новое правительство во главе с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, исправит ущерб, который уже нанесен и продолжит поддерживать Израиль", - подчеркнул посол Израиля в ООН.