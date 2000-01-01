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YouTube 25.12 09:06   MIGnews.com

Директор по связям Трампа уволился из-за секс-скандала

Назначенный директор по коммуникациям Дональда Трампа уволился после того, как одна из сотрудниц намекнула, что он может быть вовлечен в непристойный секс-скандал.

Джейсон Миллер объявил в субботу, 24 декабря, что он не будет брать на себя роль директора по связям, ссылаясь на необходимость проводить больше времени у себя дома со своей семьей.

Миллер, который ждет ребенка с его женой в следующем месяце, был приглашен Трампом возглавить пресс-команду Белого дома в четверг, 22 декабря.

"Проведя на этой неделе с моей семьей самое большое количество времени, которое я был в состоянии провести с ними с марта 2015 года, мне стало ясно, что они должны быть моим высшим приоритетом прямо сейчас. И сейчас не самое подходящее время браться за новую работу, а тем более такую ответственную, как директор по коммуникациям Белого дома", - сказал Миллер в своем заявлении, сообщает The Hill.

"Моя жена и я также в предвкушении рождения нашей второй дочери в январе, и мне нужно поставить их выше моей карьеры", - продолжил он.

Тем не менее, менее чем за 24 часа до того, как Миллер объявил об изменении своего решения, стратег и старший сотрудник Дональда Трампа А. Джей Дельгадо выпалила серию твитов, которая привела к большему шоку, чем администрация сможет признать.

"Поздравляем будущего отца с назначением на должность директора по связям! ", - писала Дельгадо в одном из твитов, удаленных позже, сообщает Mediaite.

Позже она оставила еще один твитов, говоря, что Миллеру "необходимо было подать в отставку ... вчера", перед тем как назвала его "версией Джона Эдвардса 2016 года".

Эдвардс, бывший сенатор-демократ, был опозорен тем, что у него был ребенок от его любовницы.
Он неоднократно отрицал обвинения, которые всплыли в 2007 году, прежде чем признал, что он отец ребенка в январе 2010 года.

Дельгадо с тех пор удалил ее аккаунт в Twitter.

Миллер и Дельгадо оказались в центре скандала в этом году, когда выяснилось, что они вместе посетили стрип-клуб в Лас-Вегасе за день до финальных президентских дебатов.

Заместитель директора по коммуникациям Джессика Дитто также присоединилась к их дуэту в клубе "Sapphire" в Лас-Вегасе, как ранее сообщалось New York Post.

В ночь дебатов Миллер, Дельгадо и Дитто были очень активны в социальных сетях.

Дельгадо сделала совместно крупным планом селфи с надписью: "Сейчас мы очень счастливы! Вперед Трамп! Какие дебаты!! ".

Миллер также поделился фото со стрип-клуба перед началом дебатов с подписью: "Давайте сделаем это #MakeAmericaGreatAgain".
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