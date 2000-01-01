25.12 08:19 MIGnews.com

Нетаниягу: Резолюция – постыдное решение, но мы справимся

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу зажёг первую ханукальную свечу во время приёма в Хават Ронит в честь служащих ЦАХАЛа и сотрудников сил безопасности, получивших ранения, и граждан, пострадавших от террористических действий.Из речи премьер-министра Биньямина Нетаниягу:"Граждане Израиля, я хочу успокоить вас. Резолюция, принятая вчера в Совете безопасности ООН – это извращённое, постыдное решение, но мы с ним справимся. Резолюция ООН утверждает, что Еврейский квартал старого города является оккупированной территорией. Это похоже на болезненный бред. Также в резолюции говорится, что Западная стена, Стена плача является оккупированной территорией. И это тоже бред и галлюцинации. Не может быть ничего более абсурдного, чем заявление, в котором Стена плача и Еврейский квартал называются оккупированными территориями. То, что мы видим – это обречённая на провал попытка навязать Израилю условия долгосрочного урегулирования. Вы, наверное, помните, что последним, кто пытался это сделать, был президент Картер – самый враждебный по отношению к Израилю президент США, который совсем недавно заявил, что ХАМАС не является террористической организацией. Картер постоянно проводил подобные антиизраильские резолюции в ООН, но из этого ничего не вышло. Мы не придерживались этих резолюций, и ничего ровным счётом не произошло.Друзья, я хочу сказать вам в первый вечер Хануки, что им это не поможет. Мы ни при каких условиях не будем выполнять эту резолюцию. Мы её не приемлем. В той же мере, в которой была неприемлема для нас резолюция, уравнивающая сионизм с расизмом. Понадобилось время, но, в конце концов, та резолюция была отменена. Пройдет время, и эту резолюцию тоже отменят".