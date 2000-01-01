25.12 07:36 MIGnews.com

Нетаниягу отменил визит премьера Украины

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение об отмене визита премьер-министра Украины и министра иностранных дел Сенегала в Израиль.Решение стало ответом на позицию двух государств, проголосовавших за принятие резолюции СБ ООН, осуждающей израильское строительство в поселениях на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.В дополнение к этому, Израиль прекратил финансирование четырех секретариатов ООН, работающих для палестинцев.Выступая на церемонии, посвященной Хануке вечером 24 декабря, Нетаниягу заявил: “Те, кто работает с нами - выиграют. Но те, кто работает против нас - проиграют”.