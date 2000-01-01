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Израиль приобретет сотни ракет дальнего радиуса действия | Фото: Thinkstock25.12 07:29   MIGnews.com

Израиль приобретет сотни ракет дальнего радиуса действия

По сообщению израильского портала nrg, министр обороны Авигдор Либерман отдал распоряжение изучить вопрос о возможности покупки ЦАХАЛем сотен ракет дальнего радиуса действия “земля-земля”.

Речь идет о ракетах повышенной точности с дальностью действия 250 км, несущих боеголовку весом 450 кг.

Источник в силах безопасности заявил корреспонденту портала: “У нас нет выбора, мы должны диверсифицироваться, и ракеты такого типа дают нам много возможностей. Это - значительное изменение в нашем подходе к пониманию войны”.

В случае, если подобная программа будет принята, ракеты будут покупаться у израильского оборонного концерна Israel Military Industries по три миллиона шекелей за штуку.

Сирия ранее в этом месяце обвинила Израиль в применении именно такого типа ракет при ударе по военному аэропорту Мезза в Дамаске. Аналогичное обвинение было выдвинуто после ликвидации командира “Хизбаллы” Самира Кунтара в пригороде Дамаска в прошлом году.
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