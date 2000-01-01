25.12 06:45 MIGnews.com

Тед Круз - Нетаниягу: Америка лишит ООН финансирования

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Один из наиболее влиятельных американских сенаторов-республиканцев, Тед Круз, минувшим вечером позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу и поздравил его с Ханукой.Тед Круз заверил Нетаниягу в “сильной поддержке в Конгрессе”. Он также добавил: “Никакого американского финансирования для ООН до тех пор, пока решение не будет пересмотрено”.Круз заявил что он, сенатор Линдси Грэхэм и избранный президент США Дональд Трамп будут вместе работать над тем, чтобы “значительно сократить или вовсе ликвидировать американское финансирование ООН ,а также серьезно пересмотреть финансовую поддержку для тех государств, которые поддержали эту резолюцию”.Речь идет о резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей израильское строительство в поселениях на палестинских территориях и в Восточном Иерусалиме. США воздержались , а все 14 других членов СБ проголосовали за.Следует отметить, что в 2011 Обама наложил вето на такую же резолюцию, но с тех пор его критика поселений и Биньямина Нетаниягу постоянно усиливалась.Даже некоторые демократы осудили этот поступок Обамы. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил: “Это совершенно разочаровывает и ставит в тупик. Такие акции отодвигают нас еще дальше от мира на Ближнем Востоке”.