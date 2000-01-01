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flickr 26.12 07:14   MIGnews.com

Трамп пообещал отменить больше половины указов Обамы

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации отменит более половины (60-70%) указов 44-го президента Барака Обамы. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил экс-спикер Палаты представителей Ньют Гингрич.

Бывшего спикера считают одним из самых приближенных доверенных лиц магната.

“Как я полагаю, президент Обама начинает осознавать, что его наследие, подобно надувной кукле, из которой просачивается воздух – начинает постепенно сдуваться. Его указы на 60% или 70% будут аннулированы Трампом”, - пообещал республиканец в эфире телеканала.

Гингрич также добавил, что избранный президент отменит или отсрочить исполнение даже тех указов, которые не подлежат аннулированию в силу ряда обстоятельств. Для этого, по словам экс-спикера, Трамп наймет “сообразительных юристов”.
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