26.12 07:14 MIGnews.com

Трамп пообещал отменить больше половины указов Обамы

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Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации отменит более половины (60-70%) указов 44-го президента Барака Обамы. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил экс-спикер Палаты представителей Ньют Гингрич.Бывшего спикера считают одним из самых приближенных доверенных лиц магната.“Как я полагаю, президент Обама начинает осознавать, что его наследие, подобно надувной кукле, из которой просачивается воздух – начинает постепенно сдуваться. Его указы на 60% или 70% будут аннулированы Трампом”, - пообещал республиканец в эфире телеканала.Гингрич также добавил, что избранный президент отменит или отсрочить исполнение даже тех указов, которые не подлежат аннулированию в силу ряда обстоятельств. Для этого, по словам экс-спикера, Трамп наймет “сообразительных юристов”.