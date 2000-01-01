26.12 05:29 MIGnews.com

Башар Асад выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

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Президент Сирии Башар Асад направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением военного самолета Ту-154, передает сирийское государственное агентство САНА."С огромным прискорбием мы получили известие о крушении российского самолета Ту-154, на борту которого находились наши дорогие друзья, которые хотели разделить с нами и жителями Алеппо радость победы и праздников", - цитирует агентство текст телеграммы.По официальной версии, артисты ансамбля имени Александрова должны были дать только один концерт на российской авиабазе Хмеймим в районе Латакии на западе страны.Президент Сирии еще раз подчеркнул, что его страна готова и дальше бороться с терроризмом бок о бок с Россией.По словам президента Асада, Россия и Сирия - партнеры "в борьбе за установление стабильности, безопасности и мира" в Сирии, сообщает Би Би Си.