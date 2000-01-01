Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






26.12 05:29   MIGnews.com

Башар Асад выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

Президент Сирии Башар Асад направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением военного самолета Ту-154, передает сирийское государственное агентство САНА.

"С огромным прискорбием мы получили известие о крушении российского самолета Ту-154, на борту которого находились наши дорогие друзья, которые хотели разделить с нами и жителями Алеппо радость победы и праздников", - цитирует агентство текст телеграммы.

По официальной версии, артисты ансамбля имени Александрова должны были дать только один концерт на российской авиабазе Хмеймим в районе Латакии на западе страны.

Президент Сирии еще раз подчеркнул, что его страна готова и дальше бороться с терроризмом бок о бок с Россией.По словам президента Асада, Россия и Сирия - партнеры "в борьбе за установление стабильности, безопасности и мира" в Сирии, сообщает Би Би Си.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:23
Израиль: изменения в движении поездов из-за ремонта путей
07:14
Трамп пообещал отменить больше половины указов Обамы
06:56
Джордж Майкл скончался от сердечного приступа
06:39
Медведев сформирует госкомиссию по расследованию крушения
03:29
Кембриджи впервые пришли на рождественскую службу с детьми
02:25
По длине пальцев руки можно судить о склонности к болезням
01:27
Установлена оптимальная разница в возрасте между партнерами
23:23
Фруктовые соки увеличивают риск развития болезней печени
22:21
Ученые выяснили зависимость веса женщины от замужества
21:58
Минобороны: самолет Ту-154 был технически исправен
21:35
Младенец умер от голода, после смерти родителей-наркоманов
20:58
Трамп пообещал закрыть свой благотворительный фонд
20:07
Израиль. Суд вступился за пожилых
19:47
Нетаниягу вызвал посла США "на ковер"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus