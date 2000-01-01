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flickr/Gage Skidmore 25.12 20:58   MIGnews.com

Трамп пообещал закрыть свой благотворительный фонд

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал закрыть свой благотворительный фонд, чтобы избежать возможного конфликта интересов.

В заявлении штаба Трампа говорится, что фонд планирует полностью прекратить свою деятельность, но конкретные сроки ее прекращения не называются. Информагентства напоминают, что инаугурация Трампа запланирована на 20 января.

При этом генеральная прокуратура штата Нью-Йорк уже заявила, что фонд сейчас нельзя ликвидировать, так как в его отношении продолжается расследование. Организацию можно будет полностью распустить только после его завершения.

Прокуратура еще в октябре запретила благотворительному фонду Трампа работать на территории штата. Такое решение ведомство обосновало нарушениями, которые фонд допустил при регистрации.

Генпрокуратура штата Нью-Йорк заинтересовалась деятельностью благотворительного фонда Трампа еще в сентябре. Ведомство решило проверить работу фонда на соответствие законам штата.

Причиной проверки глава ведомства Эрик Шнайдерман назвал появившиеся у прокуроров подозрения в осуществлении фондом недопустимой для некоммерческих структур деятельности, пишет Би Би Си.
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