25.12 19:47 MIGnews.com

Нетаниягу вызвал посла США "на ковер"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вызвал посла США в Израиле Дана Шапиро для вынесения официального приговора. Данное решение стало ответом на голосование ООН, на котором была принята антиизраильская резолюция. Соединенные Штаты воздержались вместо того, чтобы наложить вето, воздержались при голосовании.В свою очередь, возмущенное израильское правительство обвиняет Белый дом в том, что Штаты позволили резолюции пройти голосование. Часами ранее, премьер вызвал послов стран-членов СБ ООН для объяснений, которые проголосовали за резолюцию, осуждающую поселенческую деятельность Израиля в Иудее и Самарии.Отмечается, что на встречах соответствующие сотрудники офиса МИД проведут переговоры тет-а-тет с послами РФ, Китая, Франции, Испании и Великобритании.В дополнение с этим Нетаниягу поручил создать рабочий план новой дипломатической политики в отношении ООН, который будет обнародован приблизительно через месяц.Во второй половине дня на заседании кабинета министров будут обсуждаться дополнительные дипломатические шаги, как то политические директивы в отношении публичных заявлений в отношении правительства. До сих пор каждый министр пользовался свободой реагировать на недавние события на свое усмотрение.