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YouTube 25.12 18:55   MIGnews.com

Нетаниягу ждет объяснений от послов стран-членов СБ ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу потребовал, чтобы МИД страны в срочном порядке вызвало для объяснений послов стран-членов Совета Безопасности ООН. Премьер в недоумении и возмущен тем, что 23 декабря на голосовании ООН приняли резолюцию, осуждающую поселенческую деятельность Израиля в Иудее и Самарии.

Нетаниягу ждет объяснений от представителей КНР, РФ, Испании, Франции и Великобритании. Ранее Биньямин Нетаниягу принял решение об отмене ранее запланированной встречи с главой правительства Британии Терезой Мэй.

Биньямин Нетаниягу также призвал членов кабинета министров действовать "умно, ответственно и спокойно". Израильское правительство обсудит резолюцию ООН в узком составе силовых министров к концу дня в воскресенье, 25 декабря.
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