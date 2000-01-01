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Новая Зеландия: евреи призывают не закрывать посольство | Фото: Thinkstock25.12 18:13   MIGnews.com

Новая Зеландия: евреи призывают не закрывать посольство

После того, как Новая Зеландия стала одной из четырех стран, которая поддержала резолюцию, осуждающую израильскую поселенческую деятельность, Нетаниягу поручил послам Израиля в Новой Зеландии и Сенегале вернуться в Израиль для проведения консультаций в ответ на резолюцию ООН в отношении поселений.
В свою очередь, Еврейская община в Новой Зеландии призвала правительство страны и Израиля к сотрудничеству, для того, чтобы израильское посольство в Веллингтоне не прекращало свою работу.

Представитель Еврейского совета в Новой Зеландии Джулиет Моисей подчеркнула, что посольство Израиля в Веллингтоне имеет большое значение для еврейской общины.

“Посольство Израиля играет необходимо важную роль в жизни еврейской общины в Новой Зеландии. Благодаря работе израильского посольства осуществляется организация еврейских праздников и культурных мероприятий. Посольство Израиля в Новой Зеландии также способствует развитию деловых отношений между двумя государствами. Также посольство играет ключевую роль в поддерживании связей с другими религиозными группами по всей территории Новой Зеландии ”, - заявила Джулиет Моисей.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поручил послам Израиля в Новой Зеландии и Сенегале вернуться в Израиль для проведения консультаций, как сообщил пресс-секретарь премьер-министра, в ответ на резолюцию ООН в отношении поселений.

Резолюция Совета Безопасности с требованием положить конец поселенческой деятельности была выдвинута Новой Зеландией, Малайзией, Венесуэлой и Сенегалом.
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