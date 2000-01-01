25.12 17:15 MIGnews.com

Израильтяне не верят политикам

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Нельзя сказать, что эта новость удивит многих, но общественность перестает верить политикам. К такому выводу пришли в Израильском институте демократии в своем годовом отчете «Индекс демократии». Отчет посвящен наиболее важным аспектам жизни израильского общества и публикуется Институтом с 2003 года. В отчете 2016 года, по словам его авторов, особенно бросается в глаза потеря доверия со стороны израильтян к правительству и политическим институтам. Если в 2015 году доверие правительству выразили 36%, то в текущем году — только 26%. Политическим партиям год назад верили 19%, сейчас только 14%. Доверие к Кнессету упало с 35% до 26,5%. Доверие к израильская полиции выразили всего 40% опрошенных по сравнению 42,5% годом ранее. Уровень доверия к Верховному суду упал с 62% до 56%. Только доверие к Армии обороны Израиля осталось практически на том же уровне, что и в 2015 году.85% израильтян полагают, что Израиль должен сохранить свой демократический характер, а 60% считают важной свободу слова. Наряду с этим, 71% еврейского населения считают, что организации по защите прав человека действуют во вред государству. Более половины еврейской общественности, а именно 52,5%, заявили о необходимости лишать права тех, кто отказывается признать Израиль национальной родиной еврейского народа.Что касается положение Израиля в мире, то израильтяне настроены оптимистично и оценивают его как положительное: 36% израильтян считают его хорошим, 40% считают, что "более-менее", и только 23% считают международное положение плохим. Схожий оптимизм наблюдается и в оценке личного положения: 78% еврейского населения и 60,5% арабского заявили, что считают его хорошим. Две трети израильтян с оптимизмом смотрят в будущее.Почти две трети еврейского населения страны (71%) уверены в том, что они могут полностью рассчитывать на своих соотечественников. Половина израильтян (53%) считают, что отношения между евреями и арабами являются причиной напряженности в израильском обществе – это на 6% выше, чем в 2015 году. В то же время, 24% считают, что напряженность в израильском обществе связана с противостоянием правого и левого лагеря, 10,5% уверены, что напряженность является причиной взаимоотношений между религиозными и светскими евреями и лишь 1,5% для считают, что напряжение в израильском обществе существует между ашкеназами и сефардами.