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Нетаниягу запретил говорить об аннексии Западного берега 25.12 16:31   MIGnews.com

Нетаниягу запретил говорить об аннексии Западного берега

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приказал функционерам своей партии, Ликуд, прекратить разговоры об аннексии частей Западного берега и строительстве новых поселений на палестинских территориях.

Премьер опасается новых враждебных акций президента Барака Обамы против Израиля.

Нетаниягу сделал эти распоряжения на встрече с ведущими деятелями Ликуда перед началом заседания правительства Израиля.

На закрытой встрече Нетаниягу попросил соратников “пригнуть головы” до вступления в должность президента Дональда Трампа.

Нетаниягу сказал: “Не выступайте с заявлениями об аннексии территорий и строительстве поселений, потому что это может привести к еще одной международной акции против Израиля до изменения американской администрации 20 января”.

Нетаниягу якобы предупредил: “Это - все еще горячая проблема, и это не конец”.

Министр регионального сотрудничества Цахи Ханегби поддержал босса, сказав: “Будет очень большой ошибкой идти на односторонние шаги - это именно то, против чего мы выступаем. Мы выступаем против односторонних шагов, мы говорим, что готовы протянуть руку сотрудничества нашим соседям, и потому любые шаги, которые “создадут факты на земле” и определят статус Иудеи и Самарии будут ошибкой”.
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