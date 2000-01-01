25.12 16:31 MIGnews.com

Нетаниягу запретил говорить об аннексии Западного берега

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приказал функционерам своей партии, Ликуд, прекратить разговоры об аннексии частей Западного берега и строительстве новых поселений на палестинских территориях.Премьер опасается новых враждебных акций президента Барака Обамы против Израиля.Нетаниягу сделал эти распоряжения на встрече с ведущими деятелями Ликуда перед началом заседания правительства Израиля.На закрытой встрече Нетаниягу попросил соратников “пригнуть головы” до вступления в должность президента Дональда Трампа.Нетаниягу сказал: “Не выступайте с заявлениями об аннексии территорий и строительстве поселений, потому что это может привести к еще одной международной акции против Израиля до изменения американской администрации 20 января”.Нетаниягу якобы предупредил: “Это - все еще горячая проблема, и это не конец”.Министр регионального сотрудничества Цахи Ханегби поддержал босса, сказав: “Будет очень большой ошибкой идти на односторонние шаги - это именно то, против чего мы выступаем. Мы выступаем против односторонних шагов, мы говорим, что готовы протянуть руку сотрудничества нашим соседям, и потому любые шаги, которые “создадут факты на земле” и определят статус Иудеи и Самарии будут ошибкой”.