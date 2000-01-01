25.12 15:20 MIGnews.com

Нетаниягу: Нужно действовать рассудительно и хладнокровно

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением в воскресенье, 25 декабря, на заседании правительства."Я разделяю гнев членов правительства и их разочарование несправедливой, враждебной по отношению к государству Израиль резолюцией, принятой Советом Безопасности ООН. По имеющейся у нас информации, эта резолюция, без сомнений, была инициирована администрацией Обамы, стоявшей за кулисами, подготовившей формулировку и потребовавшей принятия. Это, разумеется, противоречит традиционной политике Соединённых Штатов, взявших на себя обязательство не предпринимать попыток навязать условия соглашения о постоянном статусе, и не поднимать относящиеся к нему вопросы в Совете безопасности, а также однозначным обязательствам самого президента Обамы, данным им в 2011 году, избегать подобных шагов", - заявил Нетаниягу, открывая заседание правительства."Мы сделаем все возможное, чтобы Израилю не был нанесен ущерб этой постыдной резолюцией. И как я уже сказал здесь министрам, нужно действовать рассудительно, ответственно и хладнокровно. Как в делах, так и на словах. Я обращаюсь к министрам с просьбой подойти к этому со всей ответственностью и действовать в соответствии с указаниями, которые будут даны во время заседания кабинета по окончании заседания правительства. Кроме того, я отдал распоряжение МИДу подготовить программу действий в отношении ООН и других международных организаций и представить ее на заседании кабинета через месяц. До тех пор, разумеется, мы будем рассматривать также и дополнительные шаги", продолжил он."На протяжении десятилетий существовали разногласия между американским и израильским правительствами по вопросу поселений. Вместе с тем, мы всегда соглашались в том, что Совет безопасности ООН – это неподходящее место для решения данного вопроса. Мы знали, что обращение в этот орган лишь усложнит переговорный процесс и отдалит от нас достижение мира", - отметил израильский премьер."Как я уже сказал Джону Керри в минувший четверг, друзья не выясняют отношения в Совбезе ООН. Заявления наших друзей в США, как республиканцев, так и демократов, вселяют в меня уверенность. Те, кто поддерживают нас, понимают, что была принята разрушительная и безответственная резолюция, и что Западная стена не является оккупированной территорией. Я надеюсь начать работать с нашими друзьями и с новой администрацией, которая приступит к исполнению своих обязанностей в следующем месяце", - подчеркнул Нетаниягу."Я пользуюсь этой возможностью, чтобы пожелать гражданам Израиля христианского вероисповедания, а также нашим друзьям-христианам во всем мире счастливого Рождества и хорошего нового года", - подытожил премьер-министр Израиля.