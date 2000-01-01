25.12 13:49 MIGnews.com

Президент Чехии: "Желаю вам опасной жизни"

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Президент Чехии Милош Земан пожелал своему народу опасной жизни во время рождественского интервью, как пишет ВВС.В разговоре с корреспондентом радио Frekvence 1 Милош Земан сказал, что желать всем крепкого здоровья скучно."Я постараюсь быть немного оригинальным", - заявил президент Чехии."Вы знаете, дорогие слушатели, что я вам пожелаю? Опасной жизни. Жизни полной рисков, полной сражений, и, что самое главное, полной побед. Потому, что без сражений вы не может одерживать победы. Я желаю вам успехов", - продолжил он под в конце интервью.