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YouTube 25.12 13:49   MIGnews.com

Президент Чехии: "Желаю вам опасной жизни"

Президент Чехии Милош Земан пожелал своему народу опасной жизни во время рождественского интервью, как пишет ВВС.

В разговоре с корреспондентом радио Frekvence 1 Милош Земан сказал, что желать всем крепкого здоровья скучно.

"Я постараюсь быть немного оригинальным", - заявил президент Чехии.

"Вы знаете, дорогие слушатели, что я вам пожелаю? Опасной жизни. Жизни полной рисков, полной сражений, и, что самое главное, полной побед. Потому, что без сражений вы не может одерживать победы. Я желаю вам успехов", - продолжил он под в конце интервью.
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