25.12 12:53 MIGnews.com

Либерман распорядился прекратить сотрудничество с ПА

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в воскресенье, 25 декабря, поручил правительственной группе по координации на территориях прекратить всякую не связанную с безопасностью координацию с Палестинской администрацией, как сообщил источник из министерства обороны.Распоряжение Либермана было отдано после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию в пятницу, 23 декабря, с требованием, чтобы Израиль прекратил всю деятельность по строительству поселений.Напомним, что предав свою восьмилетнюю политику ветирования антиизраильских резолюций в Совете Безопасности ООН, Соединенные Штаты допустили принятие документа с осуждением израильских поселений в Восточном Иерусалиме, а также Иудее и Самарии.Резолюция, изначально поданная на рассмотрение Египтом, а после подхваченная четырьмя непостоянными членами Совбеза – Новой Зеландией, Малайзией, Сенегалом и Венесуэлой – была принята единогласно при одном воздержавшемся голосе - США.