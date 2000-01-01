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Нетаниягу - Керри: Друзья так не поступает 25.12 11:40   MIGnews.com

Нетаниягу - Керри: Друзья так не поступает

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на открытии заседания правительства Израиля утром 25 декабря прокомментировал действия Соединенных Штатов, которые привели к принятию резолюции СБ ООН , осуждающей поселенческую активность.

Нетаниягу сказал, что он “разделяет эмоции гнева и фрустраций” присутствующих в связи с принятием “несбалансированной и враждебной резолюции Совета Безопасности”.

Позднее в ходе заседания Нетаниягу сообщил, что говорил с госсекретарем США Джоном Керри и сказал ему: “Друзья не приводят друзей на суд Совета Безопасности”.

Нетаниягу подчеркнул: “Исходя из той информации, которой мы располагаем, нет никакого сомнения в том, что за этим решением стоит администрация Обамы, она была за составлением текста, и она же позаботилась о том, чтобы резолюция прошла через Совет Безопасности”.
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