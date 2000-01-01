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flickr 25.12 11:22   MIGnews.com

Папа Римский сожалеет о жизни детей во время войны, бедности

Папа Римский Франциск призвал христиан праздновать рождение Иисуса, думая о тяжелом положении сегодняшних детей, некоторые из которых вынуждены укрываться от бомб или бежать в мигрантских лодках, или же вовсе не появляться на свет.

Папа Римский отметил мрачную Мессу в Сочельник в соборе Святого Петра, перед алтарем, когда хор Сикстинской капеллы пел "Глория" и звонили церковные колокола со всего Рима.

Папа Римский Франциск провел большую часть года, осуждая насилие исламского экстремизма, вынудившее бежать христиан из общин с Ближнего Востока, которые датируются временем Христа.

Он также потребовал, чтобы Европа, в частности, сделала больше, чтобы принять беженцев, говоря, что сам Иисус был мигрантом. Он также осудил расточительную жизнь богатых, когда дети и бедные умирают от голода каждый день.
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