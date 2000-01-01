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Прокитайские силы потерпели поражение на выборах в Гонконге 25.11 10:50   MIGnews.com

Прокитайские силы потерпели поражение на выборах в Гонконге

Предварительные результаты прошедших в Гонконге выборов показали, что кандидаты в окружные советы от демократических сил с весомым результатом победили кандидатов, разделяющих пропекинскую позицию.

Сторонники демократов набрали 88,6 процента голосов за 452 места в 18 советах окружного совета. Пока они заняли 351 место против 45 занятых проправительственными кандидатами. Об этом сообщает издание The National Interest.

Явка составила рекордные 71,2%, что намного выше зафиксированной в 2015 году предыдущей высокой отметки в 47,1%. В этом году для участия в голосовании было зарегистрировано 4,13 миллиона человек при общем населении в регионе составляющим 7,4 миллиона человек.

Окружные советы, отвечающие за обычные муниципальные службы, не обладают какими-либо значительными полномочиями, однако, по мнению ряда экспертов, прошедшие выборы стали своеобразным референдумом, так как на них избирались члены единственного существующего в Гонконге государственного органа.


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